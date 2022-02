Un festival, des films et un mariage qui prend l’eau

Largement plus âgé que sa femme, Mort (oui oui c’est vraiment son prénom!) soupçonne sa femme d’avoir une relation avec un jeune réalisateur français branché (Louis Garrel), dont elle est l’attachée de presse. Lors d’une visite médicale, le septuagénaire tombe sous le charme du Dr. Jojas (Elena Anaya, vue notamment chez Pedro Almodóvar). Au gré de ses pérégrinations et alors que son mariage tourne à vide, Mort se pose de grandes questions sur l’existence, l’échec et… la mort! Il rêve en noir et blanc, s’imaginant dans «Citizen Kane», «Jules et Jim», «Un homme et une femme», ainsi que chez Godard, Bergman ou encore Fellini.