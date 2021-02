Histoire : L’Espagne marque les 40 ans du putsch manqué

Le 23 février 1981, un lieutenant-colonel de la Garde civile pénètre dans la Chambre basse du Parlement à la tête de 200 hommes. Le roi Juan Carlos, qui sera absent des commémorations, fera échouer le coup d’Etat.

Tejero et ses hommes accepteront finalement de se rendre le 24 février, à la mi-journée, et de libérer les députés et ministres qu’ils retenaient en otages.

L’Espagne commémore mardi le 40ème anniversaire de la tentative de coup d’Etat du 23 février 1981 en l’absence de l’ancien roi Juan Carlos, qui joua un rôle clé dans l’échec de ce putsch et dans la transition du pays vers la démocratie. Une cérémonie aura lieu à la Chambre des députés à midi sous l’égide du roi Felipe VI, fils de Juan Carlos, qui prendra la parole, et en présence du chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez.

Six ans après la mort de Franco

«La Couronne, symbole de la permanence et de l’unité de la patrie, ne saurait tolérer en aucune façon des actions ou des attitudes de personnes qui prétendent interrompre par la force le processus démocratique», déclare-t-il. Tejero et ses hommes accepteront finalement de se rendre le 24 février à la mi-journée et de libérer les députés et ministres qu’ils retenaient en otages.