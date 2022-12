diplomatie : L’Espagne nomme un ambassadeur au Venezuela

Le nouvel ambassadeur nommé mardi, Ramón Santos Martínez, occupait depuis novembre 2021 le poste de chargé du commerce à l’ambassade d’Espagne au Venezuela, la plus haute représentation diplomatique dans ce pays depuis la vacance du poste d’ambassadeur, fin 2020. M. Santos Martínez a notamment été ambassadeur d’Espagne au Panamá (2015-2019) et en Bolivie (2008-2012), et a occupé des postes aux ambassades de Washington, Bruxelles et Quito.