Europe : L’Espagne sur le point de légaliser l’euthanasie

Si définitivement adopté jeudi, le texte permettant à un patient atteint d’une maladie incurable de mourir pour mettre fin à ses souffrances devrait entrer en vigueur en juin, faisant de l’Espagne le 4e pays européen à légiférer en ce sens.

Strictes conditions

Le texte espagnol prévoit que toute personne ayant «une maladie grave et incurable» ou des douleurs «chroniques le plaçant dans une situation d’incapacité» puisse demander l’aide du corps médical pour mourir et s’éviter ainsi «une souffrance intolérable».

Des conditions strictes encadrent la démarche: la personne, espagnole ou résidant dans le pays, doit ainsi être «capable et consciente» lorsqu’elle fait la demande, qui doit être formulée par écrit «sans pression extérieure» et renouvelée quinze jours plus tard. Le médecin pourra toujours rejeter cette demande s’il estime que ces critères ne sont pas remplis. En outre, elle doit être approuvée par un autre médecin et recevoir le feu vert d’une commission d’évaluation. N’importe quel professionnel de la santé peut enfin faire valoir «son objection de conscience» et refuser de participer à la procédure, prise en charge par le système de santé public.