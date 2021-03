Du Japon à l’Espagne

L’Espagne testera à plus grande échelle et sur une plus longue période que certaines tentatives déjà réalisées. Au Japon, Microsoft avait fermé ses bureaux et mis en congé ses 2300 employés, tous les vendredis pendant un mois, en été 2019. Les réunions étaient également limitées à 30 minutes et la firme avait encouragé les échanges de documents en ligne plutôt que physiquement. Au terme de l’essai, l’entreprise avait calculé une hausse de la productivité des employés de 40%. Mais ce n’est pas tout: l’entreprise a également réduit sa consommation d’énergie de 23% et celle du papier de 58%.