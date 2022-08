Sécurité : L’Espagne va équiper ses policiers de caméras-piétons

Comme à New York ou Londres, les policiers espagnols porteront une petite caméra sur l’uniforme. «Une sécurité pour le policier, une sécurité pour les citoyens», estime le ministère de l’Intérieur.

Ces caméras seront utilisées pour «savoir tout ce qu’il s’est passé en cas d’incident lors d’une opération et toujours en tenant les citoyens informés» de leur présence, a expliqué le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska.

Les agents de la police nationale espagnole ont commencé à utiliser des caméras-piétons embarquées afin d’enregistrer leurs interventions, une mesure visant à garantir plus de transparence et de sécurité qui gagne du terrain en Europe et aux États-Unis.