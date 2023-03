Espace : L’Espagne va lancer une minifusée de fabrication privée

Une première minifusée fabriquée par une entreprise espagnole sera lancée dans «quelques semaines» en Espagne, a annoncé samedi son Premier ministre Pedro Sanchez. «Cette fusée, lorsqu’elle sera lancée, nous tous les Espagnols la regarderons sur nos écrans, et je sais que lorsque, dans quelques semaines, Miura 1 commencera son voyage, le dévouement et le travail acharné de nombreuses personnes (…) en auront valu la peine», a avancé Sanchez depuis la base de lancement d’El Arenosillo à Huelva, en Andalousie.

Fort développement européen

Miura 1 est une minifusée conçue par PLD Space, censée pouvoir effectuer jusqu’à quatre missions par an et qui pourra transporter des marchandises «dans l’espace et les ramener en toute sécurité», selon le site internet de la start-up espagnole. «Votre rêve est partagé par l’ensemble de la société espagnole, car nous sommes animés par un objectif commun, c’est de placer l’Espagne à l’avant-garde de cette industrie non seulement émergente mais aussi puissante, qu’est le transport spatial», a aussi estimé Pedro Sanchez.