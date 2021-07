EURO 2020 - «L’Espagne venge les Bleus», le titre qui enflamme la Toile

Un titre au demeurant particulièrement déplacé, parce que ne reflétant aucunement ce qu’avait été le match et qui devait aussitôt provoquer une levée de boucliers sur les réseaux sociaux, y compris dans l’Hexagone, plus d’un internaute se montrant outré d’une telle appellation, laquelle ne couronne en vérité personne .

«La Suisse prend La Porte»

D’abord parce que la Roja n’a vengé personne - on ne devient pas champion d’Europe par procuration. Et surtout parce qu’un tel coup d'assommoir (pour la Suisse) ne devrait pas servir de défouloir. Excès de précipitation sous le coup de l’urgence chez nos confrères ou recherche du bon mot à tout prix qui manque cette fois sa cible? Quoi qu’il en soit, la Toile devait aussitôt s’enflammer suite à une action française donnant plutôt l’impression d’avoir été préméditée.

Et si on lançait une pétition?

Allez, on se calme. Et puis non… Tenez d’ailleurs, et si on lançait une pétition demandant de faire rejouer Suisse-Espagne à la suite de l’étrange carton rouge de l’arbitre anglais Michael Oliver sorti à l’encontre de Remo Freuler (77e) suite à un tacle certes engagé du milieu de terrain helvétique mais n’ayant pas le poids d’un avertissement sur les pelouses de Premier League? Histoire de venger une élimination trop cruelle à vivre. Sauf pour les Bleus, apparemment réhabilités par la Roja…