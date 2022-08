Caméras dans les abattoirs: «L’Espagne veut que la loi soit respectée, nous, nous voulons que la loi change»

Vidéo-choc

Une nouvelle qui fait écho avec l’actualité en Suisse puisque nous devrons voter sur l’initiative contre l’élevage intensif le 25 septembre. Et que l’association antispéciste PEA se lance ce mercredi dans la campagne en faveur du «oui». Elle vient en effet de publier une nouvelle vidéo choc d’un élevage de poulets de chair dans le canton de Vaud de Micarna, de la Migros. On y voit des volatiles boiteux, entassés jusqu’à 15 par m2, sans possibilités d’aller dehors, et même des cadavres.

«Ces poulets sont élevés dans des conditions standards et légales, comme près de 93% des poulets d’engraissement en Suisse. Devant de telles images, on ne peut plus affirmer que l’élevage intensif n’existe pas en Suisse», déclare la porte-parole de l’association. PEA précise que plus de 72 millions de poulets subissent chaque année la vie que cette vidéo dévoile.