Liaisons TGV: L’espagnol Renfe va débarquer en France à la mi-juillet

Raul Blanco, président de la Renfe, lors de la présentation des nouvelles lignes de train à grande vitesse entre l'Espagne et la France, à Barcelone, le 19 juin 2023.

En France, les AVE espagnols desserviront les gares de Valence, Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan, a précisé lors d’une conférence de presse le groupe ferroviaire, qui prévoit de mettre ses billets en vente le mercredi 21 juin.

Billets à partir de 9 euros

L’objectif est de devenir «un opérateur de référence sur l’ensemble du territoire français», a déclaré, en français, le président de la Renfe Raul Blanco, qualifiant cette arrivée sur le marché hexagonal de «jour historique» pour le groupe. Les billets les moins chers seront mis en vente à partir de 9 euros pour des liaisons entre des gares françaises. Pour un voyage entre l’Espagne et Marseille ou Lyon, le premier prix sera de 29 euros et pour un trajet entre l’Espagne et Narbonne ou Montpellier, de 19 euros.