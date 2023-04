Chêne-Bourg (GE): L’esplanade du CEVA aura un nouveau visage d’ici 2025

Outre le Covid-19, si le projet a du retard c’est aussi car il a été modifié afin de proposer quelque chose de plus qualitatif. Parmi les améliorations, davantage de verdure, des collecteurs d’eau de pluie et de la pierre naturelle au lieu de l’asphalte poncée initialement prévue. Des modifications qui devraient permettre de se rapprocher un peu plus des conditions idéales pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour les Verts, il s’agissait de «rattraper un projet mal conçu au départ» qui avait déçu les Chênois. Chez le PLR, on estime que c’est un énième dépassement de crédit.