Bourse: l’espoir de corridors maritimes en mer Noire fait refluer les cours du blé et maïs

Guerre en Ukraine : L’espoir de corridors en mer Noire fait refluer les cours du blé et du maïs

Pour la première fois en trois semaines, le blé s’échange à moins de 400 euros la tonne sur Euronext, pour une livraison en septembre. Le maïs, lui, atteint 346 euros la tonne pour juin.

Les cours du blé et du maïs ont nettement reflué ces derniers jours, sous l’effet conjugué d’une météo plus propice aux cultures et de l’espoir suscité par l’hypothèse de corridors maritimes pour sortir des céréales d’Ukraine. Pour la première fois en trois semaines, le cours du blé est repassé mardi sous la barre de 400 euros la tonne sur Euronext, pour une livraison en septembre.

Sur Euronext, peu après 17 h mercredi, le blé tendre se vendait à 396.25 euros la tonne pour livraison en septembre et le maïs à 346.75 euros pour juin. Le colza s’échangeait à 797.75 euros la tonne pour août. À la Bourse de Chicago, peu avant l’ouverture, le prix du blé de variété SRW atteignait 10.93 dollars le boisseau et le maïs 7.5425 dollars pour des livraisons en juillet. Le soja s’affichait à 16.9175 dollars.

Faire un geste

La prudence doit rester de mise pour Andreï Sizov, directeur général du cabinet de conseil agricole russe SovEcon: «Je doute que dans les circonstances actuelles, le Kremlin veuille aider l’économie et l’agriculture ukrainiennes. Ils peuvent faire un geste et laisser sortir quelques navires, qui seront assez courageux pour quitter ces terminaux, mais cela ne représenterait qu’une part négligeable des réserves de grains».

Le marché a aussi réagi au fait «que l’Union européenne veut essayer d’acheminer plus de grains (ukrainiens) par voie terrestre et améliorer les infrastructures» pour ce faire, ajoute Michael Zuzolo, président de Global Commodity Analytics. Or, poursuit-il, «le fait que les gouvernements occidentaux essayent d’améliorer le transport terrestre est, pour moi, une indication qu’ils ont quasiment renoncé à le faire sortir par la mer Noire». Les analystes soulignent également que le marché a réagi aux semis ukrainiens, en recul d’un tiers pour le blé et de moitié pour le maïs, mais meilleurs qu’escomptés en temps de guerre.