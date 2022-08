Mexique : L’espoir de retrouver les dix mineurs piégés s’amenuise

Attente insoutenable

«Confiance à Dieu»

«Nous ne perdons pas espoir. C’est Dieu qui a le dernier mot». Angelica Montelongo a le visage triste et fatigué après avoir déjà passé une nuit à attendre des nouvelles de son frère Jaime: «Nous voulons qu’ils sortent les corps». «Il faut avoir la foi et croire qu’ils sont encore vivants», se reprend-elle quelques secondes plus tard. Blasa Maribel Navarro attend aussi un signe de vie de son neveu Sergio Cruz, 41 ans. Cela faisait à peine deux mois qu’il travaillait à la mine. «Nous faisons confiance à Dieu», soupire-t-elle, entre deux réflexions sur les risques des métiers de la mine.