Tasmanie : L’espoir de sauver d’autres «dauphins-pilotes» s’amenuise

Environ 70 «dauphins-pilotes» ont survécu mais le bilan pourrait encore s’alourdir, les chances de survie s’amenuisant au fil des heures.

Les «dauphins-pilotes», qui peuvent faire jusqu’à six mètres de long et peser une tonne, sont connus pour être particulièrement sociables. Certains d’entre eux ont résisté aux moyens déployés pour les sauver et ont tenté de retourner dans leur famille après avoir été libérés, ce qui les a conduits à s’échouer une seconde fois.

Évacuer les carcasses

Une fois abandonnés, les dauphins-pilotes «gonfleront et flotteront» ce qui est susceptible de présenter un danger pour la navigation, de polluer la baie et d’attirer des requins et autres prédateurs. «La décomposition d’un si grand nombre d’animaux pourrait affecter les niveaux d’oxygène dans certaines parties de la baie et perturber la vie marine à cet endroit-là», selon Nic Deka.