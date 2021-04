Indonésie - L’espoir de sauver l’équipage du sous-marin s’amenuise

La marine indonésienne dit avoir détecté jeudi soir un «objet» non identifié, fortement magnétique situé entre 50 et 100 mètres de profondeur, et cherche à le localiser plus précisément pour vérifier s’il s’agit du submersible. Une vingtaine de vaisseaux de guerre indonésiens participent aux recherches, avec l’aide de l’Australie et des États-Unis.