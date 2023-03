Voyager en respectant l’environnement: L’espoir de vols neutres en CO2 décolle vraiment

Le secteur aérien se creuse la tête depuis longtemps pour que ses vols deviennent plus écologiques. Si le trafic aérien n’est responsable que d’une faible part des émissions mondiales de CO₂ (3,5%), il rejette quand même plus d’un milliard de tonnes de dioxyde de carbone dans l’air chaque année.

Une première historique

Comme les piles à combustible entraînent directement le moteur électrique, la chaîne cinématique se passe de batterie, indique l’entreprise américaine Universal Hydrogen, à l’origine du projet. Cela permet de réduire le poids et les coûts. «Le bruit et les vibrations étaient significativement plus faibles qu’avec une propulsion conventionnelle», a en outre déclaré le pilote après le vol.

Précommandes dans le monde entier

L’intérêt montré par l’industrie est grand. Le projet est entre autres soutenu par American Airlines, GE Aviation et Airbus Ventures, ainsi que par des fabricants d’hydrogène vert. L’objectif est également de convertir les avions de plus grande taille, déclare Paul Ermenko. «Les plus importantes émissions de CO₂ proviennent des Airbus A320 et des Boeing 737», souligne-t-il.