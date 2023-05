États-Unis: L’espoir d’un accord contre le défaut de paiement grandit

Deux «visions opposées» à l’œuvre

Le président américain, en campagne pour une réélection, a expliqué, jeudi, que «deux visions opposées» étaient selon lui à l’œuvre dans ces discussions. Il s’est posé en champion de la justice sociale et fiscale, demandant que les plus riches et les grandes entreprises «payent leur juste part» d’impôt, en peignant les républicains comme le parti des grandes fortunes et de Wall Street.