OTAN : L’espoir d’une adhésion rapide s’éloigne pour la Suède et la Finlande

En cause, le blocage sur le dossier kurde, la Turquie accusant les deux pays de soutenir des groupes comme le PKK et l’YPG qu’elle considère comme terroristes.

Alors que la Suède et la Finlande poursuivent leurs pourparlers lundi avec la Turquie sur leur adhésion à l’OTAN, l’espoir d’une entrée rapide dans l’alliance semble de plus en plus s’éloigner en raison du blocage sur le dossier kurde. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, doit rencontrer lundi à Bruxelles des représentants turcs, suédois et finlandais, dans l’espoir de débloquer le dossier avant un sommet de l’alliance à Madrid la semaine prochaine.