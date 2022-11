Carey Mulligan marqué par l’espoir qui se dégage de She Said

Grâce à sa prestation dans «She Said», au cinéma depuis le 23 novembre 2022, l’actrice britannique de 37 ans est l’une des favorites de la course aux Oscars 2023.

Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce film?

L’héroïsme de ces femmes est immense. C’est la chose la plus importante. On voit tellement rarement des filles qui sont les héroïnes à l’écran alors que l’on sait tous qu’une femme fait des actes héroïques au quotidien dans sa vie en jonglant entre sa famille, son job et 1000 autres choses.

Vous avec rencontré Megan Twohey pour vous préparer au tournage.

Mon but n’était pas de lui ressembler physiquement, mais de capter l’essence de sa personnalité. Nous nous sommes rapidement trouvé un point commun car nous avons toutes deux souffert de dépression après la naissance de nos enfants. Et chacune de nous a retrouvé de la force en retournant au travail. C’est toujours difficile quand vous devez incarner une personne qui existe vraiment, la pression est immense. Je voulais rendre justice à cette journaliste qui est à l’origine du mouvement MeToo car les choses ont changé grâce à son enquête sur les agressions sexuelles dont de nombreuses femmes ont été les victimes.

Quel a été l’impact de ce tournage sur vous?

L’espoir qui s’en dégage m’a profondément marquée. Je n’ai pas assisté à une seule projection sans que des femmes viennent me parler. C’est une immense preuve de courage. Nous avons toutes connu une expérience plus ou moins violente. Mais «She Said» est plein d’espérance car plus les femmes s’entraident, plus les mentalités évoluent.

Votre partenaire Zoe Kazan est aussi l’une de vos meilleures amies, exact?