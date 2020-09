Liban : L’espoir s’amenuise de retrouver un survivant à Beyrouth

Des secouristes chiliens ont détecté des pulsations cardiaques sous les décombres d’un bâtiment mercredi soir mais ne sont toujours pas parvenus à trouver l’origine des battements, alors que sept personnes sont toujours portées disparues.

Une équipe de secouristes chiliens intervenant dans la capitale libanaise a détecté mercredi soir des pulsations cardiaques sous les décombres d’un bâtiment grâce à un chien renifleur et à des scanners thermiques, faisant naître l’espoir de retrouver un survivant à la puissante explosion au port survenue le 4 août.

Elle a détruit des quartiers entiers, faisant au moins 191 morts et blessant plus de 6500 personnes. Sept personnes sont toujours portées disparues.

Déblayage à la main

«Nous n’allons pas quitter le site avant d’avoir fini les recherches sous les décombres, même si l’immeuble menace de s’effondrer», avait-il assuré. Mais quelques heures plus tard, l’ingénieur supervisant les opérations Riyadh al-Assad expliquait que plusieurs couches de débris avaient été évacuées. En vain.

«Nous avons atteint la cage d’escalier et il n’y a rien», a-t-il déploré. «Le chien nous a donné de l’espoir mais cela a aussi mis en évidence les défaillances de tout le système. Cet immeuble aurait dû être déblayé il y a plusieurs semaines».

Équipes internationales

Le Liban ne dispose pas du matériel ni de l’expertise pour mener de telles opérations de recherches et de secours. Des équipes sont venues du Chili, de France et des États-Unis pour pallier ce manque. Il restait encore des débris à retirer dans l’escalier mais l’opération semblait plus complexe qu’auparavant.