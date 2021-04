Vanuatu : L’esprit du prince Philip survivra, selon ses adorateurs

Les habitants de deux villages d’une île du Vanuatu vénèrent le duc d’Édimbourg comme une divinité depuis 1974. Ils ne savent pas encore ce que deviendra ce culte après son décès.

Voilà des décennies que les habitants de deux villages de l’île volcanique de Tanna au Vanuatu, Yaohnanen et Yakel, vouent un culte à l’époux de la reine Elizabeth II qui est décédé la semaine dernière à 99 ans. Le chef du village de Yakel, Albi, s’est dit incapable d’affirmer ce que deviendrait ce culte après le décès du prince et ce parce que son esprit, selon lui, erre désormais à la recherche d’une nouvelle incarnation.

Malgré des spéculations à l’étranger sur une possible relève par le fils aîné du prince Philip, Charles, ou l’un de ses petits-fils William et Harry, rien n’est certain, a-t-il assuré. «L’esprit du prince Philip a quitté son corps, mais il continue de vivre», a-t-il expliqué. «Il est trop tôt pour dire où il habitera.»