Suisse : L’essence est chère mais personne ne veut empoigner le problème

La Suisse est un îlot de cherté en Europe quand il s’agit de passer à la pompe. Un allègement est à l’étude mais il y a une lutte pour savoir qui doit ou peut intervenir sur cette question.

Attentisme de la Suisse

Sur ce sujet, l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et l’Association des importateurs de pétrole Avenergy veulent aussi avoir leur mot à dire. «À la fin de la semaine dernière, nous avons écrit à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour lui demander de siéger à ce groupe de travail», confirme Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’USAM.

Les Suisses peu sensibles aux prix selon Avenergy

Le quotidien alémanique constate que les prix élevés n’ont pas encore influencé les ventes de carburant en Suisse. À la mi-mars, lors de l’envolée des prix, on a même enregistré des ventes record de diesel. Avenergy y voit trois raisons. Premièrement, avec la fin des restrictions Corona à la mi-février, le besoin de voyager a repris et aussi la vente de carburant. Deuxièmement, la population n’est pas aussi sensible aux prix qu’on le dit dans les médias, selon les importateurs de produits pétroliers. De plus, il est probable que les entreprises industrielles ou les sociétés actives dans la logistique aient fait des stocks par crainte de pénurie.