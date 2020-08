Fribourg L’essor d’un site industriel à St-Aubin crée des remous

Un investissement de 21,8 millions de francs en faveur du site industriel AgriCo à St-Aubin (FR) a suscité des critiques quant à sa pertinence.

Le Grand Conseil fribourgeois a vivement débattu mercredi du bien-fondé ou non d’un investissement de 21,8 millions de francs en faveur du site industriel AgriCo à St-Aubin. Le crédit a passé la rampe au final, avec la promesse de créer 150 emplois.

Le décret a été accepté par 72 voix contre 6 et 12 abstentions, après deux heures de débats. Présenté comme stratégique par le Conseil d’Etat, il a suscité des critiques quant à sa pertinence du point de vue du développement durable, de la préservation du patrimoine architectural et du gaspillage des deniers publics.

Suite logique

Le campus AgriCo (pour Swiss Campus for Agri and Food Innovation), situé dans la plaine de la Broye, non loin du lac de Morat, est décrit comme unique en son genre par le gouvernement fribourgeois. Il offre une superficie de 1,25 million de mètres carrés, dont un cinquième pour l’industrie.