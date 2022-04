Invasion russe : L’Est de l’Ukraine se prépare à de violents combats

L’Est de l’Ukraine, désormais cible prioritaire du Kremlin, a appelé sa population civile à fuir les combats qui s’annoncent, en dépit de nouvelles sanctions américaines «dévastatrices» contre la Russie.

Un enfer

«Pas d’eau, pas d’électricité»

«Dévastatrices»

Les États-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle volée de sanctions économiques et financières contre la Russie, qu’ils qualifient de «dévastatrices» et qui visent notamment les grandes banques et les filles du président russe Vladimir Poutine. Selon Washington, la Russie pourrait voir son économie s’effondrer de quelque 15% cette année.

En plus d’interdire tous les nouveaux investissements en Russie, une mesure connue depuis mardi, l’exécutif américain va imposer les contraintes les plus sévères qui soient à l’incontournable banque publique Sberbank et à la plus grande banque privée du pays, Alfa Bank.