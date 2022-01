Intempéries : L’est des Etats-Unis se prépare à une nouvelle tempête de neige

Les conditions météo devraient «affecter lourdement les déplacements», jusqu’à 30 centimètres de neige étant attendus de la Géorgie à l’Etat de New York.

«Conditions routières dangereuses»

«Une tempête hivernale majeure frappera l’est des Etats-Unis entre dimanche et lundi», a averti dimanche matin le National Weather Service (NWS), indiquant que jusqu’à 30 centimètres de neige pourraient recouvrir une zone qui va du Tennessee et de la Géorgie, dans le Sud-Est, au Vermont et à l’Etat de New York, dans le Nord-Est.