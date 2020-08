Riviera Vaudoise

L’esthéticienne rate leur maquillage, elles portent plainte

Des clientes mécontentes dénoncent une esthéticienne déjà connue pour ses pratiques contestables.

L a praticienne a vait déjà fait l’objet de nombreux témoignages sur Facebook pour avoir prétendument appliqué des piqûres hyaluroniques non autorisées, défigurant les visages des c lientes . Des victimes de ces injections n’avaient pas déposé plainte car elles auraient été menacées par l’esthéticienne , avaient-elles expliqué à l’époque.

Contactée par « 20 minutes » , cette dernière a démenti ces accusations et a dénon c é un coup organisé pour nuire à sa réputation.

«Je n’ose pas sortir de chez moi!»

La deuxième plaignante , quant à elle, a subi une intervention au niveau des sourcils et des lèvres. En voyant le résultat, c ’est la stupéfaction: « Je lui ai bien montré que je voulais une couleur claire et je me suis retrouvé e avec un gribouillage presque noir .» Elle a déjà subi une première séance de laser pour retirer le tatouage et devra encore en s ubir d’autres. « J’ai les sourcils roses maintenant! » dit-elle , a vec une pointe d’humour.