L’Estivale Open Air attend la foule à Estavayer-le-Lac.

En 2022, l’Estivale avait proposé un nouvel aménagement de son site, avec notamment sa deuxième scène construite sur le lac. «Elle est de retour. Elle sera même un peu plus loin du bord. Son charme a tellement marqué les gens, qu’avec le comité, il n’y a pas eu plus de dix minutes de discussion pour décider de la reconstruire sur le lac cette année. Il faut aussi dire qu’avec cette configuration, on gagne beaucoup de place sur le terrain, ce qui offre un meilleur confort aux festivaliers puisqu’on peut avoir plus de foodtrucks ou de toilettes», s’est réjoui Nicolas Bally, directeur.

La particularité de l’open air depuis longtemps est de programmer des soirées par style. C’est à nouveau le cas en 2023, du 26 au 29 juillet sur la place Nova Friburgo, à Estavayer-le-Lac (FR), avec une prédominance pour le hip-hop et les musiques urbaines puisque deux soirées leur seront consacrées. «On a commencé notre programmation avec le rappeur Lomepal et cela a défini un peu le restant de la semaine. Un peu comme quand tu achètes un très gros joueur de foot et que tu construis ensuite l’équipe autour. Reste que le vendredi est dédié au hip-hop dur, comme on le propose pour notre jeune public depuis des années, alors que le samedi est plus gentil, plus chanté, plus rigolo même, avec l’empereur du sale (ndlr: Lorenzo)», a-t-il expliqué. Le Fribourgeois de 38 ans est également fier de présenter MC Solaar. «C’est un artiste dont les tournées de festivals sont rare. Là, il tourne avec son New Big Band Project, une formation jazz, de cuivres et de violons. On a trouvé ça cool, superoriginal comme idée», a-t-il confié.