L’Estivale Open Air a battu son record de fréquentation

«On peut expliquer ce succès par une envie générale de faire la fête dans les festivals après des années Covid de m… Ensuite, notre programmation, un style par soir, a convaincu. Dernier point, on a désormais un concurrent (ndlr: Rock Oz’Arènes) qui n’est plus là. Notre bassin de population n’ayant pas changé, je pense qu’il y a eu un report chez nous», analyse le responsable, qui précise que, du côté des bénévoles, il n’a pas constaté de raz-de-marée suite à l’arrêt du festival d’Avenches (VD). Selon lui, le positionnement sur le rap et les musiques urbaines est pertinent: «Les deux soirées étaient sold-out. La demande est là. Après, on fonctionne toujours aux opportunités. Si, demain, on peut faire une tête d’affiche rock ou electro, on le fera.» Autre point, le Fribourgeois, malgré ce carton, ne pense pas augmenter la capacité du site, établie à 8500 festivaliers par jour. «On préfère renforcer la qualité du terrain plutôt que de viser la quantité. Une réflexion est en cours pour supprimer le goulet d’accès entre la régie et la grande scène. Pourquoi pas également construire une plateforme pour que les artistes puissent venir au contact du public quand ils jouent sur la scène du lac», énumère le directeur.