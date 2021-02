Coronavirus : L’Estonie teste avec l’OMS des passeports de vaccination

Le pays balte mène avec l’Organisation mondiale de la santé un test de passeport vaccinal numérique qui pourrait être reconnu dans le monde entier.

L’Estonie dispose déjà de son propre système de dossiers de santé électroniques contenant l’information sur les vaccins, mais la plupart des pays du monde n’en ont pas et il n’existe pas de méthodes de reconnaissance mutuelle de ce genre de documents nationaux.

«Carte jaune à puce»

Le projet est l’une des nombreuses initiatives de passeport vaccinal numérique lancées à travers le monde, qui soulèvent toutes des questions urgentes sur le respect de la vie privée et des droits de l’Homme. L’OMS fait aussi preuve de prudence et ne recommande pas pour le moment les passeports de vaccination pour les voyages, ne les considérant pas comme une garantie suffisante de protection contre la transmission.

Néanmoins, les certificats numériques ouvrent une perspective attrayante, en particulier pour les branches touchées par une pandémie telles que les compagnies aériennes. Emirates et Etihad ont annoncé le mois dernier des tests sur une application permettant de vérifier les vaccinations avant la montée à bord.

Un accord conclu entre l’OMS et l’Estonie consiste à développer une «carte jaune à puce» – une version numérique d’un système de documents en papier existant permettant de prouver la vaccination contre la fièvre jaune.

Selon M. Kaevats, qui conseille aussi l’OMS sur les questions numériques relatives à la santé, il est «impossible» de créer un système d’identification numérique mondial dans les mois à venir, et un mélange de certificats papier et électroniques semble plus probable. Les travaux se concentrent sur l’élaboration de principes globaux en vue de développer «une solution commune unique pour vérifier l’existence des prestataires de soins» qui délivrent les certificats en question.