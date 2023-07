Tour de France dames: Au sprint, Lippert bat Kopecky qui reste en jaune

Au terme d’un final couru sur une chaussée humide et marqué par de nombreuses chutes, notamment celle spectaculaire de la Néerlandaise Eva van Agt qui occupait la tête de la course, Lippert a remonté Kopecky de justesse. L’Italienne Silvia Persico a pris la troisième place.

Les Néerlandaises Yara Kastelijn, Anouska Koster et Eva van Agt, échappées à 40 kilomètres de Mauriac n’ont été reprises que dans les ultimes virages d’une fin de course chaotique.

Deux Suissesses au contact

Les trois Suissesses engagées sur ce Tour, la Genevoise Elise Chabbey, la Bernoise Marlen Reusser et la Zougoise Elena Hartmann, ont terminé l’étape aux 13e, 16e et 54e rangs: Les deux premières à 4 secondes de la gagnante et Hartmann à 1’59’’. Au général, Chabbey et Reusser pointent aux 11e et 13e places, toutes deux à 1’03’’de Kopecky et Hartmann à la 67e place (à 8’17’’).