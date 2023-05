Tour d'Italie: Buitrago remporte l’étape reine

Suspense total sur le Giro: les trois premiers du Tour d’Italie se tiennent en 59 secondes au classement général après l’étape reine, remportée vendredi par le Colombien Santiago Buitrago, et avant un contre-la-montre qui sera décisif samedi à Monte Lussari.

Le troisième homme, Joao Almeida, a, lui, cédé un peu de terrain et pointe désormais à 59 secondes de Thomas. Mais le Portugais d’UAE continue à rêver de s’immiscer dans le mano a mano annoncé entre Thomas et Roglic, qui paraissent les plus forts.