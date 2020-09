Genève : L’Etat a dépensé 343 millions à cause de l’épidémie de covid

Le département des finances a chiffré les sommes supplémentaires engagées depuis le début de la crise sanitaire.

Au 26 août, selon les derniers chiffres compilés par le Département des finances, le Canton de Genève avait engagé 343 millions de francs pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Ces sommes n’avaient bien sûr pas été inscrites au budget, et constituent donc des dépenses en plus par rapport à ce qu’avait prévu l’Etat. Selon le détail donné par la «Tribune de Genève», les HUG ont ainsi reçu 136 millions supplémentaires et les entreprises 100 millions. Le Canton a aussi renoncé à 69 millions de francs d’impôts. Les masques ont coûté 12 millions, l’aide alimentaire 5 millions et le dépistage du virus 8,4 millions. (jef)