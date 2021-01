Pour justifier sa position, le spécialiste de l'assistance au sol invoque la pandémie du coronavirus, qui aurait fait reculer sa production moyenne d’environ 75%. «La plus grande crise jamais connue dans l'industrie aérienne exige des actions immédiates et ne permet pas de nouveaux retards résultant d'un nouveau processus de négociation», écrit la direction, dans un communiqué publié ce jeudi. Selon elle, c’est «le seul moyen d’assurer la pérennité de Swissport à Genève et de préserver le plus grand nombre d'emplois possible». Elle souligne aussi que les mesures contractuelles touchent tout le personnel, y compris le management. L’entreprise assure qu'un retour à une convention collective de travail est possible «une fois la situation du secteur stabilisée. Cependant, l'incertitude actuelle (…) ne permet pas de l'envisager à bref échéance.»