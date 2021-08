Fribourg - L’Etat accepte d’étudier la gratuité des protections hygiéniques dans les écoles

«Vivre à la limite de la pauvreté a des conséquences non seulement financières, mais aussi des répercussions sur tous les autres domaines de la vie». C’est ce qui ressort entre autres de la réponse du gouvernement fribourgeois au postulat des deux députés socialistes, Anne Favre-Morand et Martine Fagherazzi, qui demandent la mise à disposition en libre accès de protections hygiéniques dans les écoles, les institutions publiques et sportives. Le Conseil d’Etat veut lutter contre la précarité menstruelle et briser le tabou autour des règles. Il accepte ainsi de lancer une étude de faisabilité sur la distribution gratuite de protections hygiéniques dans les lieux de formation. L’étude devra déterminer le nombre de lieux, le coût, le matériel mis à disposition ou encore la stratégie de communication et le renforcement des mesures de prévention.