Genève - L’État accusé de «harceler» les cyclistes de la Critical Mass

Les cyclistes se justifient

Quid de la double ligne de sécurité franchie par un autre prévenu, lors d’un cortège qui a réuni environ 1000 personnes? «Le principe d’une manifestation, c’est de défiler. Alors oui, j’ai peut-être traversé une double ligne; mais sans intention de bloquer la circulation qui venait en sens inverse», a-t-il assuré. Avant d’ironiser: «Je n’ai pas non plus respecté les Stop sur la route durant le cortège…»

Mise en danger des usagers

Mauro Poggia critiqué

Selon les militants, la Critical Mass se veut pacifique. «Elle n’a pas pour but d’entraver le trafic automobile, mais de prôner, une fois par mois pendant trois heures, la mobilité douce et la décarbonisation de nos moyens de locomotion.» Un objectif qui rejoint ceux des autorités, ont-ils affirmé. D’où leur indignation face aux sanctions et à une récente montée en puissance de la répression policière, selon eux.

Pour leur défenseur, Me Olivier Peter, le conseiller d’État chargé de la sécurité, Mauro Poggia, a durci le ton l’an passé, «vexé» par un autre défilé à succès de deux-roues à la suite de la pose de nouvelles pistes cyclables, peu avant la Critical Mass incriminée. Les effectifs policiers ont grimpé. Quant aux infractions facturées à plusieurs centaines de francs, elles seraient «un prétexte pour mettre fin aux Critical Mass, qui se déroulent pourtant depuis 1998 tous les mois. Soit plus d’un millier de cortèges sans dommage particulier, sans accident, sans blessé.»

Acquittement demandé

L’avocat a invoqué le droit européen, qui garantit la participation à une manifestation même non autorisée. Les sanctions, vu comme une ingérence dans des droits fondamentaux, sont néanmoins possibles «si elles sont proportionnelles et nécessaires dans une société démocratique». Mais ce n’est pas le cas dans ces affaires, a plaidé Me Peter. «Mes clients ont été interpellés par hasard, non pas parce qu’ils étaient dangereux, mais parce qu’ils étaient esseulés du reste du cortège. Et ils ont été punis pour des infractions non réalisées, voire inexistantes, basées sur des rapports de police vagues, le tout pour des faits de très faible gravité, durant un cortège pacifique.» Il a demandé l’acquittement des prévenus. Le verdict sera rendu ultérieurement.