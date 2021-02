Dans son action et dans son attitude, le Département cantonal de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) a tout faux, à en croire les autorités de Lancy, Meyrin, Plan-les-Ouates et Céligny, ainsi que l’Association des communes genevoises. Selon elles, le Canton applique de manière bien trop rigide la nouvelle loi fédérale sur la Protection civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, alors qu’il possède une marge de manœuvre. De plus, il n’aurait pas tenu compte des inquiétudes exprimées depuis des mois par les Municipalités, qui l’accusent d’avoir manqué d’écoute et de considération à leur égard.