Genève

L’Etat aimerait vendre Genève-Plage à Cologny

La piscine serait mieux gérée par la commune, qui possède les structures nécessaires et émet l’idée de construire un bassin couvert.

D’ordinaire du ressort des communes, l’Etat genevois a pourtant en sa possession une piscine: celle de Genève-Plage. Il n’en veut plus, et Cologny, avec d’autres communes de la Rive gauche, pourrait la racheter. La «Tribune de Genève» indique ainsi que la vente rapporterait 32 millions au Canton. Mais l’Exécutif colognote refuse d’acheter les lieux pour faire de la maintenance. Il imagine un bassin couvert, rareté sur la Rive gauche, où des activités sportives pour aînés ou enfants pourraient notamment se développer.

Mais la construction d’un nouveau bassin relèverait du jeu de Tetris. Les cabines ne peuvent être détruites car le site fait l’objet d’une procédure de mise à l’inventaire. Pas question non plus de construire trop près du lac. Seule possibilité: détruire le bâtiment administratif. Ailleurs sur la Rive gauche, entre les zones villageoise, agricoles, et les espaces naturels protégés, il n’y a pas vraiment d’endroit pour développer un bassin de ce type.