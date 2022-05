États-Unis : L’État américain de l’Arizona propose la chambre à gaz à un condamné à mort

Les autorités envisagent d’utiliser du Zyklon-B, le produit chimique utilisé par les nazis à Auschwitz, pour exécuter Frank Atwood le 8 juin. Ce dernier a quinze jours pour se décider.

Quinze jours pour choisir

Mardi, la Cour suprême de l’Arizona a fixé au 8 juin l’exécution de Frank Atwood, condamné en 1987 pour le meurtre d’une fillette de 8 ans, et lui a donné quinze jours pour choisir entre l’injection létale ou l’inhalation de gaz mortels.

Selon son avocat, les autorités pénitentiaires envisagent d’utiliser du cyanure d’hydrogène, l’élément principal du Zyklon-B, tristement associé à l’Holocauste. Or la mère de Frank Atwood était juive et avait fui l’Autriche en 1939 pour échapper aux nazis, a précisé M e Joe Perkovich.

Aux États-Unis, seuls sept États autorisent l’usage de gaz létaux pour exécuter les condamnés à mort mais, en pratique, aucun n’y a eu recours depuis 1999. La plupart des exécutions ont lieu par l’injection de produits chimiques. Des doutes sur la légalité de ce protocole – soupçonné de causer des souffrances illégales aux condamnés – et le refus des laboratoires pharmaceutiques de fournir ces produits ont toutefois entraîné un recul marqué de la peine de mort dans le pays.

«C’est effroyable»

En février, la communauté juive locale avait porté plainte, en vain, pour empêcher les autorités de recourir au cyanure d’hydrogène. «C’est effroyable que l’Arizona ait choisi le Zyklon-B, le produit chimique utilisé par les nazis à Auschwitz pour tuer plus de 1 million de personnes», avait expliqué Tim Eckstein, qui préside le Conseil des relations de la communauté juive du Grand Phoenix (JCRC). En avril, la Caroline du Sud avait également suscité l’émoi en proposant à un condamné de choisir entre le peloton d’exécution et la chaise électrique. Son exécution avait été suspendue in extremis par la Cour suprême de l’État.