Procès des attentats de Bruxelles: L’Etat belge condamné pour les fouilles à nu à genou des accusés

Procès des attentats de Bruxelles : L’État belge condamné pour les fouilles à nu à genou des accusés

Cette question perturbe depuis décembre la participation des accusés au procès. Le Français Salah Abdeslam, qui compte parmi les six plaignants, a refusé de comparaître en attendant que la pratique cesse. L’ É tat belge, qui l’a justifiée par des raisons de sécurité, avait fait appel d’une première décision défavorable rendue fin décembre.

Absence de fondement légal

Les attentats de Bruxelles, revendiqués par l’organisation É tat islamique (EI), avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés le 22 mars 2016. Une double attaque-suicide avait eu lieu peu avant 8h00 dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, suivie, une heure plus tard dans le métro dans le capitale européenne, d’une troisième également perpétrée par un kamikaze porteur d’explosifs.