Brésil – L’Etat brésilien de Bahia toujours touché par des inondations

Brésil : L’État brésilien de Bahia toujours touché par des inondations

De fortes intempéries touchent depuis le mois de novembre l’État de Bahia, dans le nord-est du Brésil. Dix-huit personnes sont mortes depuis deux mois.

11’000 évacuations

Dimanche, une opération conjointe entre l’État fédéral et l’État de Bahia mobilisant du personnel, des hélicoptères et des équipements pour venir au secours de milliers d’habitants piégés par les inondations était en cours, avec la coopération d’autres États comme ceux de Minas Gerais, Espírito Santo et São Paulo.