Football : L’État chinois s’en prend aux arbitres locaux

Par le biais de l’un de ses médias, le gouvernement a accusé les arbitres locaux de «nuire à la réputation du championnat», suite à leurs récentes décisions controversées.

Les arbitres chinois de la Chinese Super League (CSL) sont dans l’oeil du cyclone. Ces dernières semaines, l’enchaînement de décisions controversées a suscité une polémique intense parmi les fans et les médias sur la qualité de l’arbitrage. Jusqu’à faire réagir l’État, par le biais de l’un de ses journaux.

«Les controverses et les sanctions prises par les arbitres locaux continuent de nuire à la réputation du championnat, selon le Shanghai Observer. La CSL doit rappeler les arbitres étrangers pour faire respecter les matches clés.»

L’une des décisions les plus discutées récemment concerne un but refusé par le VAR à Marko Arnautovic (Shanghai SIPG) à cause d’un hors-jeu inexistant.