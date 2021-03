Bon an, mal an, quelque 300 bénéficiaires se partagent plus de 23 millions de francs de subventions étatiques comprises entre 20’000 et 200’000 fr. La Cour des comptes a décidé de se pencher sur le mécanisme de suivi de ces sommes au sein de quatre départements. Globalement, les magistrats ont relevé «avec satisfaction que les dossiers sont tenus correctement. Ils sont complets, disponibles rapidement et faciles à consulter et à analyser». Néanmoins, un certain nombre d’améliorations ont été proposées.