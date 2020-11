Plusieurs affichette montrent les exemples de situations inapropriées. Etat de Genève

Canton de Genève et Confédération se sont trouvés sur la problématique du harcèlement sexuel. Alors que le premier a travaillé sur une formation continue obligatoire pour sensibiliser ses collaborateurs, la seconde, par le biais de la Conférence suisse des délégués à l’égalité (CSDE), a mis au point un kit pour prévenir le harcèlement sexuel au travail. Les deux initiatives, complémentaires, ont été adaptées au monde des entreprises et traduites dans toutes les langues nationales et en anglais pour être proposées ensemble. Il s’agit d’offrir aux sociétés qui le désirent des outils clé en main pour qu’elles préviennent le harcèlement sexuel grâce à des vidéos(visionner ici), du e-learning, des brochures et des affichettes.

Pour Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat genevoise chargée des Finances, il faut permettre aux patrons qui le souhaitent de prendre des mesures, et ils sont nombreux. Le frein: un manque de temps ou de moyens pour s’investir dans cette tâche. D’où l’adaptation du e-learning genevois au monde de l’entreprise et le kit. Concrètement, trois «modes d’emploi» sont proposés à destination des directions, des cadres, des ressources humaines et des employés. Le tout est appuyé par des vidéos consultables sur le site de la CSDE.

Que faire?

Il est ainsi rappelé aux patrons les obligations légales qui leur incombent, puis on leur propose de d’établir une directive interne, une déclaration de principe qui peut être téléchargée et de désigner une ou plusieurs personnes de confiance vers lesquelles victimes ou témoins pourront se tourner afin d’obtenir informations ou soutien. Les directions sont également incitées à former les responsables des ressources humaines et les cadres à qui des conseils sont aussi prodigués afin de se montrer compétents et sensibles sur la problématique. Enfin, un chapitre du kit est dédié aux employés avec définition du harcèlement sexuel et exemples, mais également des outils pour se défendre. Plusieurs actions sont listées, comme signifier clairement à l’agresseur que ses propos ou son comportement sont déplacés, noter tout dérapage dans un carnet avec date, heure et description et s’adresser aux responsables de l’entreprise.

Pour Nathalie Fontanet, «pendants très longtemps, des propos et des gestes déplacés, d’apparence anodine, ont été tolérés et perduraient, malgré des dénonciations». La magistrate a rappelé que ces actes sont graves et répréhensibles. «Et pas seulement lorsqu’il s’agit d’actes forts comme le fait de se faire plaquer contre un mur. Il y a harcèlement dès que la personne à qui ces propos ou ces gestes sont destinés n’est pas consentante.» Quant aux blagues potaches, l’élue estime qu’elles ne sont «pas drôles». «Il ne s’agit pas de censure, il faut distinguer la séduction respectueuse et consentie de comportements inappropriés. Loin de nous l’idée d’empêcher toute histoire d’amour dans le cadre professionnel».

Entreprises demandeuses

Aux dires de la magistrate, les collaborations entre les faîtières des entreprises et le bureau de l’égalité ont démontré un intérêt de l’économie privée. «Lors de précédents projets , nous avons été surpris de l’engouement. Il y a une volonté de se saisir de la problématique», a souligné Anne Saturno, chargée de projet au Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV).