France : L’état de Moundir s’est aggravé

L’ancien candidat de «Koh-Lanta», hospitalisé à cause du Covid, est en réanimation, a confié son épouse.

Ce n’est pas une bonne nouvelle qu’a annoncée Inès sur Instagram dans la nuit du 24 au 25 mars 2021. «Aujourd’hui pour mon mari, on ne parle plus d’hospitalisation, mais de service de réanimation. Courage mon amour, continue à te battre. Je t’aime», a écrit l’épouse de Moundir dans la story de son homme.

Elle a précisé que le Français avait connaissance des messages de soutien qui lui parvenaient: «Il vous remercie, il vous embrasse et vous dit qu’il ne lâchera rien et qu’il ne vous lâchera pas non plus.»