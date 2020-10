Énergie : L’État de Neuchâtel entre au capital de Viteos

Le canton de Neuchâtel a décidé de prendre des participations dans le fournisseur Viteos à hauteur de 6,8 millions de francs.

L’État de Neuchâtel s’apprête à entrer au capital du fournisseur d’énergie et d’eau Viteos. Il doit apporter 6,8 millions de francs, dans le cadre d’une augmentation de capital, pour détenir 2,5% des actions. «Il s’agit d’une démarche volontaire du canton et des communes-actionnaires visant à donner une bonne assise à l’entreprise», a indiqué jeudi Claude Dubois, président du conseil d’administration de Viteos et conseiller communal au Locle (NE). L’État de Neuchâtel siégera dès lors au sein de l’organe de surveillance.