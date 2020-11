Football : L’état de santé de Maradona «évolue favorablement»

L’ancien légendaire No 10 argentin pourrait quitter «ce mardi ou ce mercredi» la clinique dans laquelle il s’est fait opérer d’un hématome au crâne.

Les messages de soutien recouvrent les murs et les trottoirs de la clinique d’Olivos.

«Diego a très envie de sortir et nous sommes en train d’évaluer s’il pourrait effectivement le faire mardi ou plus probablement mercredi, cela dépendra de ses paramètres médicaux, mais pour l’instant son évolution est très bonne», a estimé le Dr Leopoldo Luque, devant l’hôpital d’Olivos, dans le nord de la capitale argentine.

Le champion du monde 1986 avait été hospitalisé lundi à La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, en raison d’une anémie et de déshydratation. Des examens avaient révélé la présence d’un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Il avait alors été transféré à la clinique privée Olivos, dans la commune du même nom.

Où effectuer sa convalescence?

Depuis, son état de santé évolue bien, même s’il est touché par un syndrome d’abstinence, pour lequel il a reçu des soins intensifs et des sédatifs, un traitement qu’il a commencé à arrêter lundi. Le champion du monde 1986 a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne consommait plus de cocaïne depuis des années, mais selon des proches et la presse, il est désormais dépendant à l’alcool.