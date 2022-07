Los Angeles : L’état de santé de Travis Barker s’améliore

Hospitalisé en urgence à cause d’une pancréatite, le rocker américain de 46 ans semble aller mieux.

La situation s’améliore pour Travis Barker. Victime d’une pancréatite, le mari de Kourtney Kardashian a été hospitalisé en urgence le 28 juin 2022, à Los Angeles. Sur place, le rocker de 46 ans en a bavé. «Il souffrait énormément. Lui et Kourtney étaient vraiment très inquiets. Il est arrivé à un stade où il n’arrivait presque plus à marcher», a confié un proche du couple à eonline.com, le 30 juin 2022. Cependant, après avoir passé une nuit supplémentaire à l’hôpital, Travis devrait s’en sortir. «Il se sent mieux aujourd’hui», affirme l’informateur.