Environnement : L’état de santé du lac Léman est menacé

Cette année, les eaux du Léman n’ont été brassées que jusqu’à 130 mètres de profondeur. Un problème récurrent depuis dix ans qui a un impact néfaste sur son état de santé.

Pourquoi la teneur en oxygène baisse-t-elle dans les eaux profondes? Car les algues qui se développent à la surface du Léman au printemps et en été meurent en automne et se déposent au fond du lac. Leur décomposition entraînant une consommation d’oxygène, celui-ci est ainsi de moins en moins présent dans les profondeurs lacustres. «Une zone pauvre en oxygène (< 2 mg/l) s’est formée au fond au lac», atteste la CIPEL.

Hiver trop doux

Le dernier brassage complet remonte à 2011/2012, un hiver marqué par le froid. Or, pour que les eaux de surface et les eaux profondes puissent se mélanger, il faut que la différence de température entre les deux soit au plus bas. «Plus l’hiver est rigoureux, plus la profondeur de brassage se rapproche du fond du lac», à 309 mètres, souligne la Commission. Cette année, il n’a eu lieu que jusqu’à 130 mètres. Ce qui signifie que les eaux qui se trouvent en-dessous n’ont pas bénéficié de ce «brassage hivernal».