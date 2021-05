RDC : L’«état de siège» annoncé suscite espoirs et inquiétudes

Le président Tshisekedi a déclaré vendredi l’«état de siège» dans deux provinces de la RDC, mais les modalités de cette sorte de loi martiale restent floues.

L’«état de siège» annoncé en République démocratique du Congo dans deux provinces de l’Est, pour lutter contre les massacres de civils par des groupes armés, suscite espoirs et inquiétudes dans un pays où une partie de l’armée régulière est accusée d’affairisme et de violations des droits humains.

Le président Félix Tshisekedi doit encore détailler par ordonnance les modalités de cette sorte de loi martiale qu’il a annoncée vendredi pour le Nord-Kivu et l’Ituri. Dans ces deux provinces riches en minerais, les groupes armés tuent des civils par centaines, provoquant des fuites de population (plus d’un million de déplacés en Ituri, d’après le plaidoyer du Haut commissariat aux réfugiés de l’ONU).

L’armée doit être «irréprochable»

Au total, 122 groupes armés sont encore actifs dans l’Est de la RDC, estime le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST). L’Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj) «salue» également l’annonce du chef de l’État mais «demande au Parlement d’adopter» en urgence une loi «pour prévenir des abus» liés à l’état de siège. «Si l’armée doit avoir plus de pouvoir, elle doit être irréprochable!» prévient aussi le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha).

Avant la mise en œuvre de l’«état de siège», «il faut d’abord mettre de côté des militaires qui commettent des violations des droits de l’homme et participent à l’affairisme économique», résume Bienvenu Matumo, universitaire et membre de la Lucha, joint par l’AFP. À mots plus ou moins couverts, des officiels sont accusés de duplicité avec les groupes armés dans l’est du pays. «Quittez les groupes armés», a lancé fin mars le président de l’Assemblée à des députés de l’Est.