Bâle – L’Etat devra contrôler les dames de compagnie

Bâle : L’État devra contrôler les dames de compagnie

Le Tribunal fédéral donne raison au syndicat SSP et oblige l’Office de l’économie et du travail de Bâle-Ville à contrôler le personnel qui prend en charge 24 heures sur 24 les personnes âgées.

Le syndicat SSP de la région bâloise et l’Office de l’économie et du travail du canton ne sont pas d’accord. Un jugement du Tribunal fédéral datant de la fin décembre 2021 a finalement donné raison au SSP. La prise en charge, 24 heures sur 24, souvent présente dans ce qu’on appelle la «migration care» (voir encadré) doit être interdite. Or, jusqu’à présent, l’État refusait d’effectuer des contrôles dans les ménages pour vérifier si la loi sur le travail était respectée lors d’une telle prise en charge à domicile.